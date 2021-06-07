شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: «حدائق أكتوبر» ستكون المحطة التبادلية مع القطار الكهربائي السريع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن محطة حدائق أكتوبر ستكون محطة مركزية تبادلية القطار الكهربائي السريع بين المرحلة الأولي «السخنة- العلمين- مرسي مطروح» والمرحلة الثانية «اكتوبر- اسوان».

ووجه «الوزير» خلال جولته التفقدية لمشروع القطار السريع في غرب القاهرة، الإثنين، بضرورة ربط هذه المحطة التبادلية مع وسائل النقل الأخرى مثل قطاع مونوريل السادس من أكتوبر، وجميع مواقف وسائل النقل الجماعي المتواجدة بمحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد.

وتفقد الوزير محطة سفنكس، حيث التقى قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة سفنكس، واطلع على المخطط العام للمدينة وطرق ربط المحطة مع كل من مطار سفنكس ومدينة الشيخ زايد وامتدادها، مشيدًا بالتنسيق القائم بين أجهزة وزارتي النقل والإسكان.