شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مناطق تشهد أعلى درجة حرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على معظم الأنحاء غدا الثلاثاء، ووجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن تكون أقل درجة حرارة عظمي غدًا هي 29 درجة في مطروح وبلطيم ومطروح والإسكندرية وبورسعيد ورفح، بينما تكون أعلى درجة في أسوان والأقصر وإدفو وتبلغ 41 درجة.

أخبار الطقس غدًا في مصر والظواهر الجوية المتوقعة وحالة البحر

تتوقع الأرصاد الجوية طقسا شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، وحارا على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد والوجه البحري شمال سيناء، ويكون معتدلا على السواحل الشمالية.

ويكون طقس الغد لطيفا خلال ساعات الليل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري، ويكون معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين متر و1.5 متر والرياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وتشير توقعات أحوال الطقس غدًا إلى وجود نشاط رياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحري وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدًا .. ارتفاع درجات الحرارة ورياح على معظم أنحاء مصر

وتتوقع الأرصاد أن تكون الرياح على القاهرة شمالية شرقية، بينما تكون شمالية غربية على باقي مناطق الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر غدًا

تصل درجة الحرارة إلى 33 درجة في القاهرة للعظمى مقابل 20 الإثنين، وتصل الصغرى إلى 20 درجة.

وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية غدًا إلى 29 درجة للعظمى والصغرى 18 درجة.

درجة الحرارة في أسوان 41 درجة للعظمي والصغرى 25 درجة، والأقصر 41 -24 وإدفو 41-25 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا في دمنهور 31-19، طنطا 33-20، بلطيم 29-19، شبين الكوم 33-20 درجة.

توقعات الحرارة في مطروح 29-17،، المنصورة 33-20، الإسماعيلية 34-19، السلوم 33-19، دمياط 28-19، سيوة 36-18 درجة.

وتكون درجات الحرارة في بورسعيد 29-20، رفح 29-19، العريش 30-19، الزقازيق 33-20، السويس 33-20، شرم الشيخ 36-26، الغردقة 36-26 درجة.

وتكون درجات الحرارة في بني سويف 33-20، أسيوط 36-21، الفيوم 34-21، المنيا 35-20، سوهاج 38-22.

توقعات الأرصاد في أبوسمبل 39-24، قنا 40-23، والوادي الجديد 38-24 درجة.