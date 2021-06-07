شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الإثنين، السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بجمهورية مصر العربية، بديوان عام الوزارة.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين الدولتين في إطار اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين.

كما تناول الجانبان تعظيم دور التكنولوجيا في مجال التقاضي، وتبادل الاستفادة من التجربة المصرية والأردنية في مجال التقاضي الإلكتروني، وتجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد عبر خاصية الاتصال المرئي، وخدمة إصدار الشهادات عن بُعد في القضايا المدنية، وسبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك بما يحقق المصلحة العليا للبلدين الشقيقين.

وزير العدل يستقبل سفير الأردن بالقاهرة