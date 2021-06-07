شكرا لقرائتكم خبر عن تثبيت قطع ثقيلة ودرج عظيم.. اللمسات النهائية بالمتحف المصرى الكبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه صباح اليوم الاثنين، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في جولة إلى المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، لمتابعة وضع اللمسات النهائية للعرض المتحفي الخاص بالبهو والدرج العظيم وقاعتي الملك توت عنخ آمون بالمتحف، رافقه خلالها الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، والاستشاري الهندسي للمشروع، والمقاول، وعدد من قيادات المتحف.

وشملت الجولة تفقد الواجهات الخارجية والداخلية لمبنى المتحف والبهو والسلالم الجانبية، والدرج العظيم، وقاعات العرض الخاصة بكنوز الملك توت عنخ آمون، حيث تم الانتهاء بنسبة 100٪؜ من تثبيت القطع الأثرية بالبهو والدرج العظيم، وجارى الآن أعمال الترميم الدقيق لها. كما تم الانتهاء من تثبيت جميع فتارين عرض كنوز الملك الشاب والبالغ عددها 107 فاترينة قادمة من ألمانيا وايطاليا، في أماكن عرضها النهائي داخل القاعات الخاصة به، وعرض أكثر من 65٪؜ من كنوز الملك الشاب داخل 65 فاترينة منها.

وفي نهاية الجولة أشاد الوزير بجميع العاملين بالمتحف لما يبذلوه من جهد للانتهاء من هذا الصرح العظيم في التوقيتات المحددة، مؤكدا على أن ما رآه اليوم من تصميم ومستوى العرض المتحفي بقاعة الملك توت عنخ آمون سوف يضاهي قاعات كبرى المتاحف العالمية بل سيجعلها من أجمل قاعات العرض في العالم.