شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول طائرة لشركة مصر للطيران إلى مطار برنيس الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار برنيس الدولى أول طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، وعلى متنها 60 راكبا، حيث نظمت إدارة المطار استقبالا خاصا للطائرة، وفق بروتوكول أول رحلة تهبط المطار، وذلك بتقليد رش المياه على الطائرة، تعبيرا عن الاحتفال بوصول أول رحلة للمطار .

ويعد مطار برنيس من المطارات الواعدة فى تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر نظرًا لما تتمتع به هذه المنطقة من ثراء بالمقاصد السياحية وتميزها بموقع فريد على ساحل البحر الأحمر.

ويتكون "مطار برنيس الدولي" من ممر بطول 3650 مترًا وعرض 60 مترًا، وترمك مدني يسع نحو 8 طائرات، وصالة ركاب بسعة 600 راكب في الساعة، وبرج للمراقبة بارتفاع 58 مترًا و47 منشأً فنيًّا واداريًّا وخدميًّا و تم تصميم المطار في وقت قياسي وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية في مجال المطارات الدولية.