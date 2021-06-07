شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يعزى باكستان فى ضحايا تصادم قطارين بإقليم السند جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى عمران خان، رئيس وزراء دولة باكستان، والشعب الباكستانى الشقيق، فى ضحايا حادث تصادم قطارين بإقليم السند جنوب باكستان، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى أسر الضحايا وذويهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وارتفعت حصيلة ضحايا تصادم قطارين بباكستان إلى 34 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، وبعضهم ما زال عالقًا فى الحطام المعدني.

وحسب موقع سويس إنفو، قال متحدث باسم السكك الحديد الباكستانية أن فرق الإسعاف تنشط فى الموقع لإخراج عدد غير معروف من الركاب العالقين فى حطام قطار "ملت إكسبرس" قرب داهاركى فى شمال ولاية السند.

وكان قد خرج القطار القادم من كراتشى عن مساره فجرًا قرب مدينة داهاركى قبل أن يصطدم بقطار آخر قادم فى الاتجاه المعاكس، بحسب المتحدث.

وأظهرت صور التقطت بواسطة هواتف نقالة حطامًا معدنيًا وعدة قاطرات خضراء منقلبة. كما اظهرت فريقًا طبيًا وهو يعالج مصابًا لم يظهر سوى جذعه من بين الحطام.

وأفاد عمر طفيل المسؤول فى شرطة داهاركى عن مقتل 34 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح فى الحادث.

وأوضح المتحدث أن "الموقع بعيد ونواجه صعوبة فى تنظيم عملية الإنقاذ"، ولا سيما فى إحضار المعدات المناسبة من أجل إزالة ست عربات على الأقل تحطمت فى الحادث.