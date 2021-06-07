شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: عدم اجتياز الطفل للاختبار الثانى لقياس ضعف السمع لا يعنى إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثانى فى الكشف المبكر عن ضعف السمع فى أغلب الأحيان لا يعنى الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة فى مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًه أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعى بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته.

ونوه أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص المبادرة على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات "100 مليون صحة" للاهتمام بالصحة العامة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن إجراء المسح السمعى لـمليون و644 ألفًا و438 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر عام 2019.