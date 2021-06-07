شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأسترالى بالقاهرة يزور مصنعا للنسخ المقلدة من الآثار فى العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار جلين مايلز السفير الأسترالى لدى القاهرة، مصنع لتصنيع النسخ طبق الأصل من الآثار المصرية فى مدينة العبور، لبيعها كتحف، مشيدا بجهود وتفانى الحرفيين فى العمل.

وقال مايلز فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"من الرائع زيارة مصنع النسخ طبق الأصل للآثار في مدينة العبور ومشاهدة الحرفيين المتفانين في العمل وهم يعيدون إنشاء الأعمال الفنية التراثية المصرية".



الحرفيين فى مصنع النسخ طبق الأصل من الآثار



السفير الأسترالى فى زيارة لمصنع فى العبور



جلين مايلز السفير الأسترالى بالقاهرة

ومن جهة أخرى زار جلين مايلز، السفير الأسترالى لدى مصر، المتحف الوطنى للحضارة المصرية، فى الفسطاط، مشيدا بتصميم المتحف، ووصفه بالمثير للإعجاب.

وقال السفير الأسترالى لدى القاهرة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"زيارتي الأولى للمتحف الوطني للحضارة المصرية، يأخذك التصميم المثير للإعجاب، جنبًا إلى جنب مع المصنوعات اليدوية المذهلة، في جميع مراحل تاريخ مصر الرائع، تمت إضافة متحف آخر مثير للإعجاب إلى قائمة ممتازة بالفعل".

ومن جهة أخرى، استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط عدد من سفراء الدول الأفريقية وزوجاتهم، حيث اصطحبهم سيد أبو الفضل المشرف على قاعات العرض بالمتحف في جولة شملت زيارة قاعة العرض المركزية، وقاعة المومياوات، وحديقة المتحف.

جاءت الزيارة في إطار احتفال جمهورية مصر العربية مع أشقائها بالدول الأفريقية اليوم الثلاثاء الماضى الذى وافق 25 مايو 2021 بيوم أفريقيا، ومن خلال التنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية.

وأعرب السفراء عن سعادتهم بزيارة هذا الصرح العظيم ومشاهدة ما يعرضه من كنوز أثرية فريدة والمومياوات الملكية التي تم نقلها في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.