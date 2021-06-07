شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين بطولة العالم للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين بطولة العالم للكبار للخماسى الحديث والتى تستضيفها مصر فى الفترة 7-15 يونيو الجارى، كجانب من مسئوليتها ومشاركتها للدولة وللمجتمع ودعمها للرياضة.

ويؤمن رجال الافريقية للأمن والحراسة الوفود المشاركة بالبطولة الذين بدأوا الوصول إلى القاهرة، وأماكن التدريب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة الجميع..

وشكلت المجموعة الافريقية غرفة عمليات لتشديد الإجراءات الأمنية بالبطولة، واتخاذ الخطوات التنفيذية والعمل على توفير كافة الاحتياجات فى ضوء الحرص على الخروج بالبطولة فى أبهى صورة.