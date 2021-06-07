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ترقية-أعضاء-السلك-الدبلوماسي-والقنصلي-في-الخارجية-(4)

وينشر ”الخليج 365” أسماء أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى الـ 186 الذين شملهم القرار الجمهورى بترقيتهم والصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.

القاهرة - سامية سيد - علمت ”الخليج 365” من مصادر مطلعة صدور قرار بترقية 186 عضوا من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى بوزارة الخارجية المصرية.

شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينفرد بنشر قرار ترقية 186 عضوا بالسلك الدبلوماسى.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية