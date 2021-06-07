شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزيرة الصحة تعلن استقبال 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:





وزير الكهرباء: مستعدون لشراء الكهرباء من المواطنين أصحاب محطات الطاقة الشمسية

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة تُشجع المواطنين على تركيب محطات الطاقة الشمسية بمنازلها، قائلا: "والوزارة على استعداد لشراء الطاقة الكهربائية منهم"، كما لفت إلى أن حجم الطاقات المتجددة التى يتم إنتاجها سنويا تبلغ نحو 8800 ميجا وات.





هيئة الأوقاف تحقق إيرادات 1.5 مليار جنيه خلال 11 شهرا

أعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق هيئة الأوقاف المصرية رقمًا قياسيًّا جديدًا في الأرباح والإيرادات للشهر الثاني عشر على التوالي من يونيو 2020م حتى مايو 2021م ، حيث حققت إيرادات الهيئة خلال شهر مايو 2021م مبلغًا وقدره (199.170,338) جنيه.





وزيرة البيئة للنواب: الحكومة لم تقرر أى زيادة جديدة على رسوم النظافة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الحكومة لم تقرر أى زيادة جديدة علي رسوم النظافة منذ صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، والذى لم تصدر لائحته التنفيذية حتي الآن.





مصر تحارب الإرهاب عن العالم.. تقرير تقييم مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف

أعلنت مصر رسميا الانتهاء من عملية تقييم النظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF التي تتمتع مصر بعضويتها.





وزير الكهرباء: أنفقنا 36 مليار جنيه فى 3 سنوات لرفع كفاءة الشبكات بالقرى

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحكومة أنفقت نحو 36 مليار جنيه خلال الـ3 سنوات الأخيرة لرفع قدرة شبكات الكهرباء فى الكثير من القرى، موضحا أن تلك المبالغ تم إنفاقها فى إنشاء محولات جديدة وتغيير الأعمدة ورفع كفاءة الشبكات بشكل عام.





استشهاد شرطى ومقتل عنصرين إجراميين فى مواجهات أمنية بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، من تحديد مرتكبى واقعة مقتل (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية، بدائرة مركز دكرنس بالدقهلية) وهما ( إثنين من العناصر الإجرامية - لهما معلومات جنائية وسبق إتهامهما فى "17" قضية أبرزهم "مخدرات – سرقة – ضرب").. وحال إستهدافهما بمكان إختبائهما بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهم بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف؟





وزيرة الصحة تعلن استقبال 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك"

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبال 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفاك" الصينية، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا وفى إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.





التعليم توافق على السماح للطلاب المتجاوزين نسبة الغياب التقدم للامتحانات

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على السماح للطلاب المفصولين بسبب عدم تحقيق نسبة حضور 85%، من أيام الدراسة الفعلية أو 75% من مجموع الساعات المقررة للتدريبات العملية وكذلك الطلاب الذين استنفذوا عدد مرات إعادة القيد التقدم لامتحانات هذا العام من الخارج للصف الدراسى الذى بلغوه، ويستثنى الطلاب هذا العام فقط بمرور عام كامل على نجاحهم فى الصف السابق دون أن يمتد هذا الإجراء إلى الطلاب المفصولين لأسباب أخرى غير الغياب، والذى جاء فى القرار الوزارى رقم 562 لسنة 2014.





غدا ارتفاع طفيف بالحرارة وطقس حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

"الوطنية للتدريب" تٌعلن بدء المرحلة الثانية من تدريب العاملين بهيئة قناة السويس

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن بدء المرحلة الثانية من برنامج تدريب قيادات هيئة قناة السويس، بدأ البرنامج التدريبي يوم 30 مايو ليستمر لمدة 10 أيام؛ وتأتي تلك المرحلة استكمالًا للمرحلة الأولى من البرنامج والتي تم تنفيذها بالأكاديمية الوطنية للتدريب في نهاية يناير ومطلع فبراير من العام الحالي.





وزير الكهرباء: معدل استهلاك الطاقة للفرد بدول مجاورة يعادل 10 أضعافه فى مصر

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن معدل استهلاك الطاقة الكهربائية فى بعض الدول المجاورة للفرد الواحد يعادل 10 أضعاف معدل استهلاك الفرد من الطاقة فى مصر، لافتا إلى أن الكهرباء التى تذهب للمنازل تحصل على القسط الأكبر من الدعم الموجه لقطاع الكهرباء فى مصر.





وزير الخارجية يؤكد ضرورة إطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفياً من نظيره وزير الخارجية الياباني "موتيجي توشيميتسو"، حيث تناول الجانبان سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر واليابان في العديد من المجالات، فضلاً عن آخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية.





الصحة: 73.3 % نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

كشف وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة التعافي من كورونا 73.3 % بمستشفيات العزل علي مستوى الجمهورية بعد تعافي 196604 حالة حتى اليوم.





مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابى على نقطة تفتيش بأمن سبها الليبية

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الذى استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن مدينة سبها الليبية مساء أمس، وأسفر عن وفاة ضابطين ليبيين وإصابة أربعة آخرين.