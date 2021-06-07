شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة للنواب: الحكومة لم تقرر أى زيادة جديدة على رسوم النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الحكومة لم تقرر أى زيادة جديدة علي رسوم النظافة منذ صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، والذى لم تصدر لائحته التنفيذية حتي الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، مساء اليوم، لاستعراض مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة.

وقالت الوزيرة: "ردا علي ما يثار، أوكد أن الحكومة لم تزود ولا مليم علي رسوم النظافة علي أي مواطن منذ صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات".

من جانبها، طالبت النائبة مها شعبان، بإزالة مقلب قمامة في مركز قللين بمحافظة كفر الشيخ، يخرج منه دخان شديد يتسبب في وقوع العديد من الحوادث علي الطرق، كما طالبت بتنفيذ إنشاء مصنع للقمامة بكفر الشيخ كما تعهدت الوزيرة من قبل.

وأكد النائب عبد السلام الخضراوي، نائب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، علي أهمية وجود مصنع للقمامة وإدارة المخلفات يعمل بالأساليب التكنولوجيا الحديثة، وأن تكون هناك مرونة للقضاء علي مشكلة القمامة والمخلفات التي تؤرق المواطنين، لافتا إلى ضرورة تفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

كما طالب النائب أحمد الشيشيني، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، بإزالة مقلب كفر زيادة، والقضاء على مشكلة القمامة.