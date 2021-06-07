شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: معدل استهلاك الطاقة للفرد بدول مجاورة يعادل 10 أضعافه فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن معدل استهلاك الطاقة الكهربائية فى بعض الدول المجاورة للفرد الواحد يعادل 10 أضعاف معدل استهلاك الفرد من الطاقة فى مصر، لافتا إلى أن الكهرباء التى تذهب للمنازل تحصل على القسط الأكبر من الدعم الموجه لقطاع الكهرباء فى مصر.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء كان يمر بمأساة حتى عام 2014، لافتا إلى أنه لم تكن هناك قدرة أو حتى إرادة سياسية حقيقة لإخراج الوطن من تلك الأزمة، مشيرا إلى أن سياسة تخفيف الأحمال بقطاع الكهرباء متبعة منذ عام 2008، وبلغ الأمر ذروته خلال لفترة السابقة لعام 2014 وبدأ قطع الكهرباء عن المدن الكبرى امتنع بعض المواطنين عن دفع فواتير الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد المنوفى، بشأن مواجهة انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادى، وذلك نظرا لاحتساب سعر تكلفة الكهرباء التى يستهلكها المصنع بقيمة أعلى من سعر المعدلات العالمية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما لفت الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن ما تم إنجازه خلال الـ 7 سنوات الأخيرة هو إنجاز ضخم، مشيرا إلى أن مفاوضات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس شركة سيمنس قبل التعاقد على إنشاء محطات الكهرباء الجديدة كانت سببا فى زيادة الطاقة التى سيتم إنتاجها من هذا المشروع إلى 14 ألف ميجا وات مقابل 4800 ميجا كانت تنوى الشركة توليدها عبر مشروعاتها.