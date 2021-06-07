"أسياخ حديد هشمت ميكروباص".. ملابسات حادث مروع بمحور الضبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت المعاينة ملابسات حادث تصادم سيارتين بمحور الضبعة، الاثنين، ما أسفر عن مصرع 3أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وتبين أن سيارة نقل محملة بكمية من الأسياخ الحديدية تستخدم في إنشاء الجمالون اصطدمت بسيارة ميكروباص "الأسياخ دخلت في الميكروباص هشمته".

تلقى العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بمحور الضبعة ووجود ضحايا ما بين حالات وفاة ومصابين.

كشفت المعاينة الأولية تحت إشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسى وكيل الفرقة، أن الحادث وقع بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، نتج عنه مصرع سيدة وابنتها وثالث فيما أصيب 4 أخرون.

وجرة نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الشيخ زايد، المصابين لأقرب مستشفى، ودفعت إدارة المرور بونش إغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.