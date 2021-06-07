تأجيل محاكمة أخصائية إدارية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية لـ 16 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة (إرهاب) بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمة جيهان محمود منصور أحمد، أخصائية إدارية بمستشفيات جامعة القاهرة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لاستخدام القوة والعنف مع رجال الشرطة والجيش، من خلال صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تحت اسم "المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب"، لجلسة 16 يونيو الجاري لإعادة الإعلان.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، أسّست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، بأن انضمت إلى جماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وروجت لأفكار تلك الجماعة عبر صفحتها بفيسبوك.