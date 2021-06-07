مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بمحور الضبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم سيدة وابنتها وأصيب 4 أخرون، الاثنين؛ في حادث تصادم بمحور الضبعة.

تلقى العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بمحور الضبعة ووجود ضحايا ما بين حالات وفاة ومصابين.

كشفت المعانة الأولية تحت إشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، أن الحادث وقع بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، نتج عنه مصرع سيدة وابنتها وثالث فيما أصيب 4 أخرون.

وجرة نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الشيخ زايد، المصابين لأقرب مستشفى، ودفعت إدارة المرور بونش إغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.