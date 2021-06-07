"أول مرة اعملها".. كواليس فيديو ضرب لص وربطه على شجرة بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على "فيسبوك"؛ يرصد اعتداء الأهالي على صبي بالضرب لشروعه في سرقة مركبة "توك توك" بالجيزة.

رصدت المتابعة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد عبد التوابن فيديو بعنوان "حسبي الله ونعم الوكيل.. حرامي توك توك من برطس"- يتحفظ "الخليج 365" على نشره.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن الواقعة دارت أحداثها بمنطقة المنصورية التابعة لمركز منشأة القناطر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وأكدت جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم، مفتش فرقة شمال أكتوبر، ضبط الأهالي ذلك المتهم ويدعى "م. ا." مقيم قرية برطس مركز أوسيم.

ويظهر مقطع الفيديو اعتداء الأهالي على المتهم بالضرب المبرح بعد ربطه على جذع شجرة بالطريق وسط توسلات الصبي باكيا "وربنا أول مرة اعملها".

وحضرت قوة من القسم بقيادة المقدم إكرامي البطران، وتسلمت المتهم، واقتادته إلى القسم لسماع أقواله والوقوف على تورطه في وقائع مماثلة من عدمه. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.