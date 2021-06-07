وزير العدل يستقبل سفير الأردن بالقاهرة لبحث التعاون القانوني والقضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر، بديوان عام الوزارة.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين الدولتين في إطار اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين.

كما تناول الجانبان تعظيم دور التكنولوجيا في مجال التقاضي، وتبادل الاستفادة من التجربة المصرية والأردنية في مجال التقاضي الإلكتروني، وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد عبر خاصية الاتصال المرئي، وخدمة إصدار الشهادات عن بعد في القضايا المدنية، وسبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك بما يحقق المصلحة العليا للبلدين الشقيقين.