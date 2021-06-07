ابتعدوا عن هذه المحاور.. خريطة الكثافات المرورية بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كثافات متحركة بعدد من محاور القاهرة والجيزة سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء محمود عبد الرازق، مساء الاثنين.

البداية من الطريق الدائري؛ إذ يشهد تكدسا مروريا من دار السلام للوصلة، ومن مخرج العين السخنة للهضبة الوسطى، ووصلة المريوطية اتجاه الطريق الصحراوي ومن محور 26 يوليو اتجاه بشتيل.

وسجلت الغرفة كثافات بطريق الأوتوستراد من زهراء المعادي للدائري، وطريق السويس من الأوتوستراد اتجاه الدائري وصلاح سالم من قبل كوبري أكتوبر اتجاه شارع الطيران.

تباطؤ في حركة السيارات تم رصده بكورنيش ماسبيرو وجادن سيتي وكورنيش المعادي في الاتجاهين الأمر نفسه بشارع قصر العيني اتجاه ميدان التحرير، وكثافات بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد.

بالنسبة للحالة المرورية أعلى محور 26 يوليو، تم رصد زحام مروري من كوبري 15 مايو إلى الطريق الدائري، وكوبري أكتوبر بعد طلعة صلاح سالم اتجاه المهندسين وكوبري 15 مايو اتجاه المحور.