الداخلية تضبط 150 طربة حشيش في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش و570 كيلو جراما لمخدر البانجو بحوزة عناصر إجرامية بالدقهلية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (عدة عناصر إجرامية) قاموا بإدارة بؤرتين للاتجار فى مخدرى (الحشيش – البانجو) بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة للتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية.

وعُثر بحوزتهم على (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام-570 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 فرد خرطوش –عدد من الطلقات النارية - 2 سيارة – دراجة نارية بدون لوحات – أدوات تستخدم فى تغليف المواد المخدرة – مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بثلاثة ملايين ومائة وخمسة وتسعون ألف جنيه تقريباً.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.