استشهاد شرطي ومصرع عنصرين إجراميين أثناء ضبطهما في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبى واقعة مقتل مسجل خطر بمركز دكرنس محافظة الدقهلية.

وتبين أن المتهمين هما اثنان من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية وسبق اتهامهما فى 17 قضية أبرزها "مخدرات – سرقة – ضرب".

وأثناء استهدافهما بمكان اختبائهما بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهم بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر ذلك عن استشهاد أحد أفراد الشرطة من قوة مديرية أمن الدقهلية، ومصرع العنصرين الإجراميين، وعثر بحوزتهما على (بندقية آلية - بندقية خرطوش – كمية من الطلقات النارية).