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انطلاق فعاليات التدريب المشترك "طويق - 2" بالمملكة العربية السعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

انطلق التدريب المشترك "طويق- 2" الذي تجرى فعالياته على مدار عدة أيام، في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية ، بمشاركة عناصر من القوات الجوية، وقوات المظلات لمصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان، فضلاً عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب.

ويأتي هذا التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل العربي المشترك، في ظل التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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