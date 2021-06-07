أخبار مصر

إنطلاق فعاليات التدريب المشترك "طويق ــ ٢" بالمملكة العربية السعودية​

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انطلقت فعاليات التدريب المشترك "طويق - ٢" والذي تجري فعالياته على مدار عدة أيام بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية ، بمشاركة عناصر من القوات الجوية وقوات المظلات لكلاً من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان، فضلاً عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب.

يأتي التدريب "طويق ـــ ٢" في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكرى ، وتطوير العمل العربى المشترك فى ظل التحديات التى تواجه منطقة الشرق الأوسط.​

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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