الإمام الأكبر يثني على نشاط السفير التايلاندي مع أبناء وطنه الدارسين بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أثنى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم خلال لقائه بوتابورن إيوتوكسان، سفير مملكة تايلاند بالقاهرة، بالمشيخة، بنشاطه وتفاعله مع أبناء وطنه الدارسين في الأزهر، والفعاليات التي تنظمها السفارة داخل مدينة البعوث الإسلامية.

وأكد الإمام الأكبر، اعتزاز الأزهر بطلابه وخريجيه، ولن يتأخر أبدًا في تقديم كل أوجه الدعم لجميع الطلاب.

من جانبه، شكر السفير التايلاندي فضيلة الإمام الأكبر على رعايته لأبنائه الوافدين واستقباله لهم دائمًا في مكتبه وفي منزله بالأقصر، وهذا يزيدهم حبًا وفخرًا بانتمائهم لهذه المؤسسة، ويعكس عالمية الأزهر وانفتاحه.

وناقش السفير مع شيخ الأزهر إعادة توزيع المنح الدراسية المقدمة لطلاب تايلاند بين الكليات الشرعية والعربية والعلمية، وهو ما رحب به الإمام الأكبر وقال إن تخصيص المنح يكون حسب ما يخدم مصلحة الدولة الموفدة للطلاب.​