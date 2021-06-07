شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: توريد 116 ألف طن قمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على انتظام أعمال توريد وإستلام القمح لموسم الحصاد الحالى 2021، وذلك في ظل التسهيلات العديدة التي يتم تقديمها على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة، إذ وصل إجمالي الكميات الموردة حتى الآن إلى 116 ألف طن، وذلك منذ بداية موسم التوريد في إبريل الماضي.

وأكد على أنه تم وضع خطة مسبقة بالتنسيق مع مديريات التموين والزراعة، لتوفير الوقت والجهد على المزارعين من خلال تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة لمتابعة عمليات إستلام وتوريد القمح في بداية ونهاية الموسم.

وشدد اللواء أشرف عطية، على أهمية المتابعة الميدانية من قبل أعضاء اللجنة لضمان استمرارية الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية، أثناء عمليات الاستلام والفرز مع التحقق التام من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بأماكن التسليم من الصوامع والشون والبنكر.

ولفت «عطية» إلى أنه توجد توجيهات لكافة الجهات المختصة لتوفير مناخ تنافسى للمزارعين لتشجيعهم وحثهم لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الاستراتيجي وتجاوز المستهدف هذا العام والمتوقع له نحو 131 ألف طن حتى نهاية موسم الحصاد بزيادة 80 % عن العام الماضى، نظرًا لزيادة المساحات المنزرعة من القمح والتى وصلت إلى 104 ألف فدان وخاصة أن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان.