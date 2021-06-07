شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: بدء إنشاء مكتبة مصر العامة بتكلفة 50 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الاثنين، عن بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء مكتبة مصر العامة بتكلفة تقديرية تصل إلى 50 مليون جنيه على مساحة 3250 م2، حيث تم إعتماد 25 مليون جنية كمرحلة أولى للبدء في الإنشاءات.

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان بالسفير رضا الطايفى، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، بجانب رئيس مركز ومدينة أسوان ومديرى الإسكان والتخطيط العمرانى والمشروعات والشئون القانونية والمتابعة.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن إنشاء هذا الصرح الثقافى والمعرفى والحضاري يأتي ضمن استثمار المقومات السياحية والتاريخية والثقافية والتراثية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية لتكون نواة لإنشاء مكتبات مماثلة في باقى المراكز والمدن بإعتبارها منارة علمية وثقافية وسياحية لإثراء الحركة الفكرية وتوعية وتدريب الشباب على المهارات التكنولوجية، وأيضًا التسويق والترويج السياحى لأسوان، موجهًا إلى مراعاة الشكل الجمالى لواجهة المكتبة بما يتناسب مع الهوية البصرية الطراز المعماري الأسوانى، وكذا التجهيزات اللازمة لتسهيل حركة ذوى الإعاقة، علاوة على ضرورة إنشاء مسرح مكشوف لإفساح المجال أمام تعدد وتنوع الأنشطة الثقافية والفنية والمسرحية.

وكشف محافظ أسوان عن أنه روعى إختيار موقع متميز لمكتبة مصر العامة وذلك أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون وفى مدخل كورنيش النيل ليكون المبنى في إستقبال القادمين من مطار أسوان الدولي وأيضًا ستكون وسط العديد من المزارات الأثرية والسياحية، مشيرًا إلى أنه مقترح أن تتضمن المكتبة مركز للخدمات والترويج السياحى يتضمن خريطة للمعالم والمزارات السياحية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والتراثية والسياحية.

من جانبه، أوضح السفير رضا الطايفى بأن مكتبة مصر العامة بأسوان ستكون من بين 20 مكتبة موزعة في 14 محافظة بعد تدخل محافظ أسوان لإعادة إحياء هذا المشروع التنويرى حيث ستشمل المكتبة جراج لإستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى، بجانب 4 أدوار تتضمن قاعة إجتماعات كبرى متعددة الأغراض، وكذا قاعات للتدريب وملحقاتها، علاوة على مركزى إتصالات ومعلومات وتدريب متكاملين، وأيضاً مكتبات لمختلف الأعمار (للكبار والأطفال) تضم أحدث الإصدارات، فضلاً عن قاعة سينما لعرض أفلام الطفل، بينما سيتم إستغلال باقى المساحة كمناطق مفتوحة ومسطحات خضراء لممارسة الأنشطة المختلفة، موضحًا بأن البرنامج الزمني لإنشاء المكتبة سيشمل مراحل الرسومات والدراسات وحصر الأعمال مع وضع التصميمات النهائية ثم الرسومات التنفيذية والمعمارية والإنشائية.