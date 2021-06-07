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شيخ الأزهر يعزي باكستان في ضحايا تصادم قطارين بإقليم السند

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أحمد البحيري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء والمواساة إلى عمران خان، رئيس وزراء باكستان، والشعب الباكستاني، في ضحايا حادث تصادم قطارين بإقليم السند جنوب باكستان، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

كما تقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى أسر الضحايا وذويهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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