شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس: الفترة المقبلة ستشهد إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل لـ15 ألف شاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس اليوم الاثنين، اجتماعًا برؤساء الأحياء ومديري إدارات الديوان العام لمحافظة السويس، بحضور خالد سعداوي، السكرتير العام، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد.

في البداية، قدم محافظ السويس الشكر لجميع القيادات التنفيذية على جهودهم خلال الفترة الأخيرة، والتي نتج عنها إنجازات ومشرعات تخدم المواطنين بالسويس.

وفي اللقاء، تم التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من فيروس كورونا، مع دفع عجلة العمل والاستمرار في معاملة المواطنين معاملة طيبة وتقديم الخدمات للجميع، مشيرًا إلى بذل كل الجهود والإخلاص في العمل من أجل تنمية وتطوير مدينة السويس وتعود عروسًا للبحر الأحمر، مؤكدًا على رؤساء الأحياء بتنظيم العمل ومتابعة حركة الشارع ومنع التعديات ورفع الإشغالات ومراجعة الخدمات والمرافق العامة والتسهيل على المواطنين في إنجاز طلباتهم المشروعة.

ومن ناحية أخرى، أكد محافظ السويس أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة مشروعات جديدة، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقد مشروع تطوير ميناء السخنة المحوري ووضع حجر أساس لمشروع البتروكيماويات الذي يتكلف 7.5 مليار دولار .

وتحدث محافظ السويس عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تشهده من مشروعات كبيرة تدفع عجلة التنمية والاقتصاد للامام خلال الفترة المقبلة، حيث أكد المحافظ على أن هذه المشروعات ستوفر لـ 15 ألف فرص عمل للشباب، مناشدًا الشباب التسلح بالمهارات والدورات المؤهلة التي تزيد من الخبرات والقدرات التي تؤهل الشباب للحصول على فرصة عمل بهذه المشروعات .

وأكد محافظ السويس على العمل بمشروع تطوير طريق السويس / السخنة حتى كمين سوميد كمرحلة أولى وطريق السخنة حتى الزعفرانة كمرحلة ثانية ليصبح طريق دولي للحفاظ على الأرواح والحد من الحوادث على الطريق تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار محافظ السويس إلى أن القيادة السياسية لا تألوا جهدًا في تقديم كل الدعم لمحافظة السويس للارتقاء بالخدمات والمرافق العامة لتقديم خدمات عامة للتيسير على المواطنين.