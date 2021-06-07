شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال الممشى السياحي وكباري السيارات والمشاه الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الاثنين، جولة ميدانية للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بالمشروعات الجارية بقطاع المريوطية، حيث شملت جولة المحافظ متابعة استكمال الممشى السياحي بالقطاع وإنشاء الكوبري الطائر الرابط بين محوري محمد أنور السادات والمنصورية وكباري المشاة الجاري إنشاؤها ورفع كفاءتها على جسر الترعة.

ووجه محافظ الجيزة خلال تفقده موقع إنشاء الكوبري الرابط بين محور محمد أنور السادات (ترسا سابقا) ومحور المنصورية بإزالة أي عوائق من منشآت أو تعديات تحول دون استكمال مسار الكوبري والطريق المكمل له حتى محور المنصورية بالصورة الهندسية الصحيحة التي تضمن انتظام سير المركبات بالمحور بالكامل دون أي إعاقات مرورية لما له من أهمية باعتباره المحور البديل لشارع الأهرام لاستغلاله في حال القيام بأي أعمال غلق لشارع الأهرام خلال تنفيذ مشروع مترو الأنفاق.

ووجه المحافظ حي الهرم بالتنسيق مع أجهزة المرافق وسرعه الانتهاء من أي أعمال خاصه بهم بطريق الخدمة الملاصق بالكوبري وعلى جانبيه وذلك للبدء في أعمال الرصف فور الانتهاء من الأعمال الإنشائية إضافة إلى تمهيد الطريق أسفل الكوبري واستغلال عدد من الساحات به كأماكن لانتظار السيارات لمنع الوقوف العشوائي للسيارات بذلك القطاع الحيوي الذي من المتوقع أن يشهد كثافات مرورية عالية، مشددًا على ضرورة دهان العقارات الملاصقة لمسار الكوبري بلون موحد وبأفضل الخامات التي تعكس الشكل الحضاري للمنطقة بالكامل.

وتفقد محافظ الجيزة كباري السيارات والمشاة الجديدة الجاري إنشاؤها بطريق المريوطية مشددًا على مديرية الإسكان بمراعاة الشكل الحضارى للكبارى والانتهاء منها مع نهاية الشهر الحالى والتى سوف تساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين من وإلي البر الشرقي والغربي لطريق المريوطية وهو أحد المطالب الملحة لقاطني المنطقة والمترددين عليها موجها بتطوير ورصف كوبري السيارات والمشاة المتهالك الملاصق لموقف المريوطية الجديد وذلك استكمالاً لأعمال التطوير التي تشهدها المنطقة بالكامل.

وحرص محافظ الجيزة على معاينة طريق المريوطية في المنطقة الرابطة بين شارعي الملك فيصل والأهرام وفى الاتجاه المؤدي إلى الطريق الدائري نطاق فيصل وذلك في إطار التجهيزات التي تجريها المحافظة لتنفيذ مخطط تطوير لذلك القطاع ليتماشى مع أعمال التطوير التي تمت بطريق المريوطية نطاق الهرم.