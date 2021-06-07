شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يستقبل وفدًا فلسطينيًّا : مصر بذلت جهودًا كبيرة من أجل القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وفدًا فلسطينيًّا برئاسة الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يرافقه الدكتور علي النجار، عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، والشيخ حاتم البكري، رئيس محكمة الاستئناف في القضاء الشرعي الفلسطيني، والدكتور خالد بارود، مستشار قاضي القضاة.

واستعرض الوفد خلال اللقاء الأوضاع الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما وصلت إليه بعد وقف العدوان الإسرائيلي.

وأكد المفتي أن مصر بذلت جهودًا كبيرة من أجل القضية الفلسطينية، كان آخرها وقف عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والسعي من أجل لم الشمل ووحدة الفصائل الفلسطينية، وليس أدل على ذلك من زيارة رئيس المخابرات المصرية لقطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، وما سبقها من دعم على كل المستويات للإخوة في فلسطين المحتلة.