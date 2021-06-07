شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع التعليم العام تتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، حيث تفقدا لجنة مدرسة العجوزة الثانوية الاعدادية بنات والتابعة لإدارة العجوزة التعليمية والتى تتكون من 542 طالبة بواقع 28 لجنة وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفر المناخ المناسب للطلاب لأداء الإمتحانات على أكمل وجه وأطمنت من الطلاب على مستوى الامتحان وكان في مستوى الطالب المتوسط وبحضور سيد عاشور مدير عام الإدارة .

ثم تفقدا لجنة مدرسة الأورمان الرسمية لغات والتى تتكون من 189 طالب وطالبة و18 لجنة والتابعة لإدارة الدقى التعليمية وكانت في شرف استقبالهم الأستاذة أمل مبروك مدير عام الإدارة .

واطمأنت شاهين على سير اللجان الامتحان وتأكدت من الطلاب على وضوح الورقة الامتحانية ولم ترد أي شكاوى من الطلاب وتفقد كنترول المدرسة وأشادت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وشدد الجيار على الحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميا وعقب الانتهاء من اداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة في مواجهة فيروس كورونا.

رئيس قطاع التعليم العام تتفقد لجان الاعدادية بالجيزة

رئيس قطاع التعليم العام تتفقد لجان الاعدادية بالجيزة

رئيس قطاع التعليم العام تتفقد لجان الاعدادية بالجيزة

رئيس قطاع التعليم العام تتفقد لجان الاعدادية بالجيزة

رئيس قطاع التعليم العام تتفقد لجان الاعدادية بالجيزة

رئيس قطاع التعليم العام تتفقد لجان الاعدادية بالجيزة

رئيس قطاع التعليم العام تتفقد لجان الاعدادية بالجيزة

رئيس قطاع التعليم العام تتفقد لجان الاعدادية بالجيزة

رئيس قطاع التعليم العام تتفقد لجان الاعدادية بالجيزة

رئيس قطاع التعليم العام تتفقد لجان الاعدادية بالجيزة

رئيس قطاع التعليم العام تتفقد لجان الاعدادية بالجيزة

رئيس قطاع التعليم العام تتفقد لجان الاعدادية بالجيزة