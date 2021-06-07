شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يُسلم 450 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الإثنين، بديوان عام الوزارة 450 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة، وفرت مديرية القوى العاملة بالشرقية منها 250 عقداً، ومديرية القوى العاملة بالقاهرة 200 عقد بالتعاون مع شركات القطاع الخاص العاملة في نطاق المحافظتين، واطمأن بنفسه على رواتب رواتبهم، ووجدها في إطار الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير «حياة كريمة» لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم.

وشدد وزير القوى العاملة على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه، مقدما اسمي آيات الشكر والعرفان والتقدير للشركات التي وفرت فرص العمل الحقيقية اللائقة لمتحدي الإعاقة ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، مؤكدًا أن هذه الفئة لديها إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.

وقال وزير القوى العاملة إن الدولة المصرية تشهد في كل مناحي الحياة نهضة حقيقية لم تشهدها من قبل، وتطوير وتحديث وحياة كريمة لأبنائها، وكذلك هدم العشوائيات وعمل مشروعات سكنية متطورة وفق أحدث النظم العالمية التي تليق بالمواطن المصري وتتناسب مع آدميته على الرغم من الذي تتعرض له البلاد من أزمات وإرهاب أسود غاشم، إلا أنه ما زال درع الوطن الحامي من أبناء القوات المسلحة والشرطة حارسين له مدافعين عن ترابه للحفاظ على منجزات الوطن ومشروعاته .

وقدم وزير القوى العاملة الشكر للحضور من أبناء محافظتى القاهرة والشرقية من ذوى القدرات الخاصة وذويهم، مؤكدًا أهمية التوأمة بين مديريات القوى العاملة في مجالات عملها المختلفة، مشيرًا إلى أنها تجربة يجب العمل على تكرارها في العديد من المحافظات، نابعة من مسؤوليتنا تجاه تلك الفئة، وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم باستمرار لهم ولأسرهم لتحقيق المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تهدف إلى أن يحيي كل مواطن على أرض مصر حياة كريمة.

وشدد وزير القوى العاملة على مديريات القوى العاملة بضرورة متابعة استلام ذوي الهمم لوظائفهم داخل الشركات، والتأكد من استمارة رقم 1 تأمينات التي تفيد استلامهم للعمل وحصولهم على مستحقاتهم التي كفلها القانون لهم مثلهم في ذلك مثل غيرهم من الأشخاص الطبيعيين، وتأكيداً على مبدأ الشفافية والمصداقية أمام المواطنين .

ووجه وزير القوى العاملة مديريات القوى العاملة في المحافظات بالاسراع والانتهاء من الأعمال المرتبطة بالتحول الرقمي بإدارتها بالتواصل مع مركز المعلومات بديوان عام الوزارة، قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة .

من جانبه، أوضح مدحت الغمراوي، مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية والقائم بعمل مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، أن الاحتفال اليوم يشهد أول توأمة تتم بين مديريتين للقوى العاملة القاهرة والشرقية في مجال رعاية ذوي القدرات الخاصة وتوفير فرص عمل لائقة لهم، تنفيذا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتى كانت وزارة القوى العاملة سباقة بتنفيذها على أرض الواقع وتوفير مظلة حماية تأمينية وإجتماعية وصحية للفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن ما يتم تسليمه اليوم هو نتاج تنسيق كامل بين مديريتي القاهرة والشرقية، مقدماً الشكر لفريق عمل المديريتين على المجهود المبذول لتوفير تلك العقود في فترة وجيزة، كما قدم الشكر لشركات القطاع الخاص على تعاونها مع المديريات في توفير تلك الفرص لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة.

من جانبه، أشار أحمد عبدالهادي وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية، إلى أن المديرية قامت بتوفير 250 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال الشركات العاملة في نطاق المحافظة تنفيذًا للمبادرة الرئاسية ورؤية مصر 2030 .

في إطار مبادرة "حياة كريمة"سعفان يسلم 450 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة

في إطار مبادرة "حياة كريمة"سعفان يسلم 450 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة

في إطار مبادرة "حياة كريمة"سعفان يسلم 450 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة

في إطار مبادرة "حياة كريمة"سعفان يسلم 450 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة

في إطار مبادرة "حياة كريمة"سعفان يسلم 450 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة