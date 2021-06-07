عميد «تمريض الإسكندرية» تتفقد الامتحانات التطبيقية والعملية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الدكتورة نفرتيتى حسن عميد كلية التمريض في جامعة الإسكندرية، ترافقها الدكتورة أمل شحاتة، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات التطبيقية والعملية التي تجرى بمعامل التمريض بالكلية، وسط الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، المعروف عالميا بـ«كوفيد- 19»، حيث تمت مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلبة وارتداء الكمامات الواقية.

وتفقدت العميدة سير الامتحانات وتوفير الإمكانات والأدوات اللازمة للاختبارات العملية، كما حرصت على مشاهدة الطلاب أثناء إجراء الاختبار ومدى الكفاءة العملية التي وصل لها الطلاب وذلك ليكونوا خريجين على مستوى عال من المهارة اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل.

ووجهت العميدة بتوفير كل السبل المتاحة للطلاب لتمكينهم من أداء امتحاناتهم بكل سهولة ويسر.

وفى سياق متصل، أقيم أمس الامتحان التطبيقي لمادة الحاسب الآلي لقسم تعليم التمريض، بحضور ٤١ طالبا والتى أقيمت بمعامل الاختبارات بنادى تكنولوجيا المعلومات بالكلية.

عميد "تمريض الاسكندرية" تتفقد الامتحانات التطبيقية والعملية وسط إجراءات احترازية لمواجهة "كورونا" (صور)

عميد "تمريض الاسكندرية" تتفقد الامتحانات التطبيقية والعملية وسط إجراءات احترازية لمواجهة "كورونا" (صور)

عميد "تمريض الاسكندرية" تتفقد الامتحانات التطبيقية والعملية وسط إجراءات احترازية لمواجهة "كورونا" (صور)

عميد "تمريض الاسكندرية" تتفقد الامتحانات التطبيقية والعملية وسط إجراءات احترازية لمواجهة "كورونا" (صور)

عميد "تمريض الاسكندرية" تتفقد الامتحانات التطبيقية والعملية وسط إجراءات احترازية لمواجهة "كورونا" (صور)

عميد "تمريض الاسكندرية" تتفقد الامتحانات التطبيقية والعملية وسط إجراءات احترازية لمواجهة "كورونا" (صور)

عميد "تمريض الاسكندرية" تتفقد الامتحانات التطبيقية والعملية وسط إجراءات احترازية لمواجهة "كورونا" (صور)

عميد "تمريض الاسكندرية" تتفقد الامتحانات التطبيقية والعملية وسط إجراءات احترازية لمواجهة "كورونا" (صور)

عميد "تمريض الاسكندرية" تتفقد الامتحانات التطبيقية والعملية وسط إجراءات احترازية لمواجهة "كورونا" (صور)

عميد "تمريض الاسكندرية" تتفقد الامتحانات التطبيقية والعملية وسط إجراءات احترازية لمواجهة "كورونا" (صور)

عميد "تمريض الاسكندرية" تتفقد الامتحانات التطبيقية والعملية وسط إجراءات احترازية لمواجهة "كورونا" (صور)