شكرا لقرائتكم خبر عن مشاورات ثنائية بين مصر وبولندا حول القضايا السياسية والاقتصادية المشتركة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد السفير د. بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، الإثنين، جلسة مشاورات ثنائية مع الوفد البولندي الذي يزور مصر خلال الفترة 7-8 يونيو 2021، برئاسة كل من نائب وزير الخارجية البولندي للتعاون الاقتصادي والإنمائي وأفريقيا والشرق الأوسط ”باڤل يابلونسكي“، ووزير الدولة والمفوض الحكومي للاستثمارات الأجنبية بوزارة التنمية الاقتصادية والعمل والتكنولوجيا البولندية ”چاجوش بييخوڤياك“، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بالدولة.

وتضمنت جلسة المشاورات مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين بشقيها السياسي والاقتصادي، ومختلف أوجه التعاون الفني والقطاعي، بما في ذلك التعاون الثقافي والسياحي بين البلدين، وسبل تعزيز ذلك التعاون بما يرتقي لتطلعات الجانبين، حيث تم التأكيد على تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع بولندا، باعتبارها دولة متشابهة الفكر والأولويات، من خلال منظور براجماتي يستند إلى اعتبارات المصلحة المشتركة بين البلدين، وتم أيضاً استعراض الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها مصر، لاسيما في منطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات البنية التحتية.

كما تم التباحث حول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتثمين الدور المصري خلال الأزمة الأخيرة في وقف إطلاق النار ومساعي إعادة إعمار قطاع غزة، فضلاً عن الأوضاع في ليبيا وسوريا، وعلاقات مصر مع تجمع دول الفيشجراد، وآخر تطورات عملية التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي. كما تم التباحث حول فرص التعاون بين مصر وبولندا في مجال التنمية في القارة الأفريقية استناداً لما لدى مصر من خبرات طويلة وممتدة في هذا المجال.

وفي ختام جلسة المشاورات السياسية، قام السفير مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ونائب وزير الخارجية البولندي للتعاون الاقتصادي والإنمائي وأفريقيا والشرق الأوسط، بالتوقيع على اتفاق بين مصر وبولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد المصري المُشارك في تلك المشاورات قد ضم الدكتورة نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ومساعدي وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، ومدير إدارة السودان وجنوب السودان، وللشئون الأفريقية، والسفير أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والسفير نائب مُساعد وزير الخارجية لشئون دول شمال ووسط أوروبا، والوزير مفوض رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، والمستشار رئيس المكتب التجاري المصري في وارسو، ونواب مساعدي وزير الخارجية لشئون ليبيا وفلسطين، وكذا مُمثلين عن وزارات التعاون الدولي، والزراعة، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي.