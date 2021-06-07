شكرا لقرائتكم خبر عن تسحب الرصيد.. «حماية المستهلك» يُحذر المواطنين من صفحة على «السوشيال ميديا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر جهاز حماية المستهلك، جموع المواطنين من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الإجتماعى، تدعى أنها تابعه لشركة «نون»، وتطلب من مرتادى صفحات التواصل الإجتماعى التسجيل على لينك مسابقة لها جوائز، تتمثل في هواتف وساعات ولاب توب، وعند تسجيل رقم التليفون الخاص بمن يشترك في المسابقة يتم سحب الرصيد وسرقة الحساب الشخصي.

وتابع بيان للجهاز على صفحته الرسمية: «حيث أن جهاز حماية المستهلك من منظور إحترازى رصد هذه الصفحة وقام بالتواصل مع إدارة شركة (نون) للاستفسار عن علاقتها بالصفحة المشار إليها، إلا أن الشركة بموجب رد كتابى أعلنت عدم تبعية الصفحة المذكوره للشركه وأنها لا تعلم عنها شيئا».

وقام جهاز حماية المستهلك بإحالة المسئولين عن الصفحة للنيابة العامة لإعمال شئونها، وقام بالتنويه على المواطنين.