شكرا لقرائتكم خبر عن تكافؤ الفرص تواصل حملة التوعية بفيروس كورونا والفطر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة شمال سيناء، حملة التوعية بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا، والتوعية بالفطر الأسود وأضراره وكيفية الوقايه منه، إذ نظمت الوحدة ندوة في المجلس المحلي بالعريش لتحفيز المواطنين للحصول على اللقاح.

وأكدت حنان حسن، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، على أن الندوة أقيمت تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور العميد، ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، الدكتور حاسم حمدي مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف والاعلام الصحى بالمديرية، وباشراف العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة.

أضافت حسن، أن الندوة تأتي في إطار الحملة الخاصة بالتوعية للحصول على لقاح فيروس كورونا، وكذلك تنفيذا للدور المنوط بالوحدة بالمشاركة في توعية المرأه بصفة خاصة والأسرة بصفه عامة بجميع القضايا التي تحيط بها، وخاصةً في ظل ظروف جائحة كورونا، وكذلك ظهور الفطر الأسود والذي انتشر مؤخرا في كافة أنحاء الجمهورية.

أشارت إلى التنسيق مع إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحه للتعاون في تنمية وعي المواطنين في هذا الاتجاه وتنظيم العديد من الندوات لحث المواطنين على الحصول على اللقاح.