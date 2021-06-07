شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسى الثاني 2020/2021، اليوم الاثنين، وعددهم 82030 طالب و76766 طالبة بمجموع 158796 طالب وطالبة داخل 751 لجنة بالإضافة لـ2 على مستوى الجمهورية يؤدون الامتحان بمستشفى 57357.

حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية (العامة والرياضية) الامتحان في مادة العلوم باللغة العربية والأجنبية من الساعة 9.00 إلى الساعة 11.00 صباحًا.

وأكد تقرير غرفة العمليات أن الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط ومناسبة للوقت وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة، كما جاءت الأسئلة واضحة وشاملة لجميع أجزاء المنهج ومرتبة ومتنوعة تقيس الفهم والتذكر والاستنتاج والمهارة العليا لدى الطلاب طبقًا للوزن النسبي وقياس كل مستويات المعرفة المختلفة ومناسبة للوقت المحدد للاجابة ويسمح بالمراجعة.

وأكدت غرفة العمليات بالمديرية عدم تلقيها لأية شكاوى حتى الآن.

وتابع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المطبعة السرية بحضور قيادات المديرية واستلام الإدارات التعليمية للأوراق الامتحانية وتسليمها لمراكز توزيع الأسئلة بكل إدارة ثم تسليمها للجان الامتحانية إلى أن وصلت ليد الطلاب، حيث طمأن مدير المديرية محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال على انتظام سير اللجان والتزام الجميع بالتعليمات واستعداد المديرية لأي طارئ.

ووجه مدير المديرية فريق التدخل السريع الي متابعة مراكز وتوزيع الأسئلة وكنترولات الإدارات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين المصححين والعاملين بالكنترول، كما تابع لجان الامتحانات واطمأن لالتزام الجميع بكل الإجراءات والضوابط وتابع سير العمل بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وكذلك الإدارات التعليمية وأكد أن العمل يجري بدقة وسرية والتزام.