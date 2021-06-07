شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة : تعيين 547 شابًا وتحرير 39 محضرًا لمنشآت بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر547 شاباً، منهم 24 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1470 شابا، فضلاً عن توفير 293 فرصة عمل.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، الإثنين، إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 338 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وقامت بصرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 554 ألفاً و500 جنيه لـ 1109 عمال، بواقع 500 جنيه لكل عامل.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبدالراضي، مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال مايو الماضي قامت المديرية بإصدار 5 تراخيص عمل لأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ 6 أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة.

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 313 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 39 محضراً، وعمل 2 ندوة توعية للعاملين.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد تم التفتيش على 94 منشأة، وأسفر عن تحرير 18 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 2 ندوة توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 66 منشأة يعمل بها 9526 عاملاً، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأضاف أن المديرية تلقت 54 شكوى علاقات عمل، تمت تسوية 16 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه 17 شكوى، وتبقى 31 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.