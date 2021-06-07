رئيس جامعة السويس يواصل جولاته التفقدية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، الإثنين، جولاته التفقدية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

توجه «الشرقاوي» إلى كلية التجارة بالعبور يرافقه دكتور على حسين عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، للوقوف على كافة إجراءات العملية الامتحانية والتأكد من توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية للاستكمال من أعمال الامتحانات وسط اجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي والبعد عن التجمعات واتباع كافة التعليمات الخاصة بالوقاية، مؤكدًا ضرورة العمل على الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترولات تمهيدا لإعلان النتيجة في مواعدها .

رئيس جامعة السويس يواصل جولاته التفقدية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة السويس يواصل جولاته التفقدية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة السويس يواصل جولاته التفقدية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة السويس يواصل جولاته التفقدية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة السويس يواصل جولاته التفقدية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني