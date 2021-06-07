شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات «الإعلام والصحافة» يناقشون خطة الاحتفال بذكرى 30 يونيو وتنصيب السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإثنين، الخطة الإعلامية للاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، والسابعة لتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية.

وتم الاتفاق على وضع بنود الخطة امام جميع وسائل الإعلام للاستعانة بها لمن يشاء، حيث تتضمن خطوطا عريضة للانجازات الكبيرة التي تحققت في السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة وآلية التنفيذ، ويتم نشر الخطة على صفحات الجهات الثلاثة، مع التأكيد على حرية وسائل الإعلام الاخذ بما ورد فيها من عدمه.