شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حبه لمصر وللسيسي.. مواطن يتبرع بموقع محطة السادات لتنفيذ القطار السريع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجئ الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أثناء تفقده مشروع القطار السريع وموقع المحطة التي تقع غرب طريق الإسكندرية الصحراوي أمام مدينة السادات، الاثنين، بمواطن يتبرع بأرض محطة السادات.

والتقى وزير النقل بالدكتور محمد سعد الدين، التي جاءت المحطة في نطاق المزرعة الخاصة به، حيث أعلن تبرعه بإجمالي المساحة التي ستنشأ عليها المحطة والطريق الرابط بين المحطة وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وذلك في إطار حبه لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تشهد مصر في عهده مشروعات ضخمة تخدم كل المواطنين.

وأثنى وزير النقل على تبرع المواطن، وقدم له الشكر على مشاركته في هذا المشروع القومي العملاق، مؤكدا أن هذا المواطن مصري محب لبلده، ويعد مثالا يحتذى به.