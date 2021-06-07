شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيبا بعد وفاته متأثرًا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور إبراهيم لبيب عبدالله أستاذ علم التشريح بكلية طب القصر العينى، والذى توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع أعداد شهداء الأطباء إلى (554) شهيدا، إثر الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت نقابة الأطباء، قد نعت أمس الأحد كل من: الشهيد الدكتور عبد الفتاح السيد السعيد استشارى ورئيس قسم الاطفال بمستشفى التامين الصحى بالمنصورة، الشهيد الدكتور محمد فوزى محمد عباس استشارى أنف وأذن بالسويس، الشهيد الدكتور ألفى عبد الملاك ميخائيل استشارى الأمراض الباطنية والقلب بالأقصر، بعد وفاتهم جراء الإصابة بكوفيد 19.

وقالت الدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن اللجنة قدمت إعانات دراسية لعدد 58 أسرة طبيب متوفى بمبلغ 200 ألف جنيه، كما تم صرف اعانات وفاة لعدد 45 أسرة طبيب شهيد بفيروس كورونا بإجمالى مليون و970 ألف جنيه، بالإضافة إلى إعانات علاجية عاجلة لعدد 57 طبيب وطبيبة بمبلغ 135 ألف جنيه، وسوف تعلن اللجنة الاجتماعية شهريا عن تقرير بمجمل أعمالها خلال الشهر.

وناشدت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، فى بيان، جموع الأطباء بالمساهمة فى صندوق اللجنة، ويأتى ذلك فى إطار الحث على مشاركة الزملاء الأطباء من أجل الاستمرار فى الدعم والوقوف بجانب بعضهم البعض وقت المحن والشدائد ومساعدة أسر وأبناء الأطباء المتوفيين من أجل حياة كريمة، مع استمرار النقابة فى المطالبة بالحقوق العادلة للأطباء ولأسر شهداء الأطباء، من الجهات المعنية.