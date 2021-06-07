شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس: تطعيم كافة العاملين بالمدن الجامعية والطلاب المقيمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أن امتحانات نهاية العام، بدأت في معظم كليات الجامعة وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث يؤدى 180 ألف طالب امتحاناتهم بكليات الجامعة المختلفة، بالإضافة إلى 30 ألف طالب دراسات عليا.

وأوضح سعود ، فى بيان للجامعة، أنه نظرا إلى أن هذه تعد المرة الثالثة التى يتم فيها عقد الامتحانات في ظل فيروس كورونا، فإن الأطقم المسئولة عن إدارة الامتحانات بجامعة عين شمس أصبحت أكثر احترافية، وأكثر تناغمًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال منظومة مترابطة علي اتصال دائم وتدار بطريقة بها توحيد قياسى .

وأكد سعود، أن اللجنة العليا للإجراءات الاحترازية بالجامعة برئاسته ونائب رئيس اللجنة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية كل وكلاء الكليات لشؤون البيئة في حالة انعقاد دائم، وتتابع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية خلال الامتحانات من تحقيق للتباعد الاجتماعى وقياس درجة الحرارة علي البوابات وتوفير التهوية الجيدة باللجان ، إلي جانب تقسيم الامتحانات على اكثر من فترة امتحانية في اليوم الواحد ، مع الالتزام الكامل بالكمامة من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمراقبين.

وأشار إلى أنه تم تخصيص حجرات للعزل في حالات الاشتباه بفيروس كورونا وتوفير سيارات الإسعاف، مع الاهتمام الكامل بكافة إجراءات الحماية المدنية من سيارات الإطفاء ومعدات التعامل مع الحرائق، كما أولت الجامعة اهتمام خاص بالمدن الجامعية ، وتم وضع قواعد لكيفية التعامل في حالات الاشتباه والإصابة وطرق التعقيم، لافتا إلي أنه جارى تطعيم كل من يعمل بالمدن الجامعية والطلاب المقيمين بها.

وأشاد عبد الفتاح سعود بوعى الطلاب، حيث أكد أنه خلال جولاته التفقدية للجان الامتحانات بالكليات المختلفة لاحظ أن الطلاب أصبحوا اكتر وعيا والتزاما بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلي تنظيم الجامعة للعديد من الفعاليات لنشر الوعي بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية .

وأوضح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أنه يتم إعداد تقارير يومية لوزير التعليم العالي عن سير الامتحانات وحالات الاشتباه ، مؤكدا أن الوضع حتى الآن مطمئن جدا.