شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار و700 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بسوهاج خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود الوزارة وشركاتها المختلفة تهدف لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم، أنه في نطاق محافظة سوهاج التابعة لنطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والتى يبلغ عدد المشتركين الحالي بها حوالى 1,5 مليون مشترك، تم خلال الفترة من 2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء ، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالى 1,7 مليار جنيه خلال الفترة وذلك لتطوير شبكات من خلال خطة طموحة – ذاتية – حياة كريمة - إحلال هوائيات.

وقال شاكر، إنه في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة سوهاج لعدد (28) قرية وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير ، قامت الشركة بدراسة وتنفيذ المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير بالنطاق الجغرافي للشركة والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، والمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري وغيرها، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن.

وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة سوهاج خلال الفترة حوالى مليار جنيه ، وكان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وفيما يتعلق بمجال خدمة العملاء:

• تم انشاء وتشغيل مركز الاصدار الآلي لإصدار طباعة فواتير الاستهلاك وفقاً لأحدث الانظمة العالمية وبدأ بالفعل اعتباراً من اول يوليو 2020.

• تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة.

• تم الانتهاء من تطوير عدد (13) مركز خدمة عملاء من إجمالي عدد (19) مركز خدمة بقطاع كهرباء سوهاج.

• تم تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وربطها مع مركز الاصدار والمنصة الالكترونية.

• تسعى الشركة جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح منصات الكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها.

• توفير منافذ سداد الكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.

وأكد شاكر على ضرورة رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد علي أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، مطالبا بضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.