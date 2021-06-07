شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترفع تراكم قمامة وحيوانات نافقة بالمعادى والخليفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت محافظة القاهرة عدة شكاى من بعض المواطنين بشأن منظومة النظافة بالأحياء، حيث وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، بسرعة التواصل مع الاحياء المعنية وهيئة النظافة، وحل تلك الشكاوى.

ووجهت المحافظة، الاحياء المعنية وهيئة النظافة، وتم إزالة أسباب الشكاوي على النحو التالي :

1- شكوى من قاطني حارة محمد عوض بالتونسي _ حي الخليفة- حيث إنهم يتضررون من تراكم القمامة: تم التواصل مع حي الخليفة وهيئة النظافة وإزالة أسباب الشكوى وجاري المتابعة لعدم عودة تراكم القمامة.

2- شكوى تتعلق بتجمعات القمامة والحيوانات النافقة بمخر السيل بزهراء المعادي - تم التواصل مع حي المعادي وإزالة القمامة والحيوانات النافقة في محيط مخر السيل وتم التنسيق مع الري لازالة القمامة والحيوانات النافقة بمخر السيل.

3- شكوى من قاطني شارع 105 - حي المعادي - حيث انهم يتضررون من وجود عدد كبير من الاشجار الضخمة مما يهدد بسقوطها على المارة والسيارات - تم التواصل مع حي المعادي و الادارة المركزية للتشجير بهيئة النظافة وإزالة الاشجار الضخمة ومخلفاتها.

وفى السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن كافة أجهزة محافظة القاهرة لا تدخر جهدا في سبيل التواصل المباشر والبناء والمثمر مع مواطني العاصمة ، مضيفا أن شكاوي المواطنين دائما محل اهتمام من كافة احياء ومديريات وهيئات العاصمة مناشدا المواطنين بضرورة رصد اي مخالفة او شكوى والتواصل مع محافظة القاهرة بشأنها ، لافتا الى أنه ينبغي تكاتف جهود اجهزة محافظة القاهرة ومواطنيها فهم شركاء اساسيون في المسئولية .



محافظة القاهرة ترفع تراكم قمامة محافظة القاهرة ترفع تراكم قمامة



محافظة القاهرة ترفع تراكم قمامة محافظة القاهرة ترفع تراكم قمامة



محافظة القاهرة ترفع تراكم قمامة محافظة القاهرة ترفع تراكم قمامة







