المترو يناشد الركاب بعدم دخول المحطات دون ارتداء كمامات للوقاية من كورونا

وأكدت شركة المترو تواصل أعمال التعقيم والتطهير بالمحطات والقطارات وأنها لا تتوقف، حيث يتم إجراء أعمال النظافة والتعقيم والتطهير بشكل دورى لجميع القطارات بمختلف أنواعها وذلك حفاظاً على سلامة جمهور الركاب .

وناشدت شركة المترو جمهور الركاب الالتزام بارتداء الكمامة أثناء تواجده بالمحطات والقطارات حفاظاً على سلامتهم وعدم تعرضهم للغرام المقررة .

وأشارت شركة المترو، إلى أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز مناشدة الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.