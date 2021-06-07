شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأوقاف تحقق إيرادات 1.5 مليار جنيه خلال 11 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق هيئة الأوقاف المصرية رقمًا قياسيًّا جديدًا في الأرباح والإيرادات للشهر الثاني عشر على التوالي من يونيو 2020م حتى مايو 2021م ، حيث حققت إيرادات الهيئة خلال شهر مايو 2021م مبلغًا وقدره (199.170,338) جنيه.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن إيردات هيئة الأوقاف حققت زيادة قدرها (70,880,600 ) جنيه عن الشهر السابق من العام الماضي ، ليبلغ إجمالي ما تم تحصيله في 11 شهرًا من العام المالي الحالي من الإيرادات والأرباح مبلغًا وقدره (1,596,983,945) جنيه بزيادة قدرها (325,402,972) جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة تقدر بـ 25,6 % ، وبزيادة تقدر بنحو 3% عن إجمالي إيرادات أعلى عام سابق وهو العام الماضي.

واختتمت وزارة الأوقاف بيانها بالإشارة إلى أنه بذلك تكون متحصلات الأحد عشر شهرًا من العام المالي الحالي أعلى متحصلات للهيئة في (11) شهرًا.