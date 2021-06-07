شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شرطى ومقتل عنصرين إجراميين فى مواجهات أمنية بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الأمنية، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، من تحديد مرتكبى واقعة مقتل (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية، بدائرة مركز دكرنس بالدقهلية) وهما ( إثنين من العناصر الإجرامية - لهما معلومات جنائية وسبق إتهامهما فى "17" قضية أبرزهم "مخدرات – سرقة – ضرب").. وحال إستهدافهما بمكان إختبائهما بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهم بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف؟

أسفر ذلك عن استشهاد أحد أفراد الشرطة "من قوة مديرية أمن الدقهلية"، ومصرع العنصرين الإجراميين وعٌثر بحوزتهما على الآتى (بندقية آلية - بندقية خرطوش – كمية من الطلقات النارية).