شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توافق على السماح للطلاب المتجاوزين نسبة الغياب التقدم للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على السماح للطلاب المفصولين بسبب عدم تحقيق نسبة حضور 85%، من أيام الدراسة الفعلية أو 75% من مجموع الساعات المقررة للتدريبات العملية وكذلك الطلاب الذين استنفذوا عدد مرات إعادة القيد التقدم لامتحانات هذا العام من الخارج للصف الدراسى الذى بلغوه، ويستثنى الطلاب هذا العام فقط بمرور عام كامل على نجاحهم فى الصف السابق دون أن يمتد هذا الإجراء إلى الطلاب المفصولين لأسباب أخرى غير الغياب، والذى جاء فى القرار الوزارى رقم 562 لسنة 2014.

وكان قطاع التعليم الفنى، بوزارة التربية والتعليم، أعد مذكرة بشأن موقف الطلاب بالمدارس الفنية المفصولين والمحرومين من الامتحان فى سنوات النقل وشهادة الدبلومات من اختبارات العام الدراسى الجارى.

وشدد قطاع التعليم الفنى، على النظر فى الموافقة على السماح للطلاب المفصولين بسبب عدم تحقيق نسبة حضور 85% من أيام الدراسة أو 75% من مجموع الساعات المقررة للتدريبات العملية، وكذلك الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب وإعادة القيد بالتقدم لامتحان هذا العام من الخارج للصف الدراسى الذى بلغوه، على أن يتم استثناء الطلاب هذا العام فقط من الشرط المنصوص عليه فى القرار الوزارى 562 لسنة 2014 بمرور عام دراسى كامل على نجاحهم فى الصف السابق دون أن يمتد هذا الإجراء إلى الطلاب المفصولين لأسباب أخرى غير الغياب.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتى فى إطار الاستجابة لمطالب أولياء الأمور الطلاب باستثناء أبناء المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس والإعدادى المهنى والتعليم والتدريب المزدوج والمحرومين فى سنوات النقل والدبلوم للتقدم لامتحان هذا العام 2021، وذلك حرصا على مصلحة الطلاب وللظروف التى مرت بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن قانون التعليم نص على أنه لا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها، ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الاقل من عدد أيام الدراسة كما يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطلاب عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية.