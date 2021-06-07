شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" تٌعلن بدء المرحلة الثانية من تدريب العاملين بهيئة قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن بدء المرحلة الثانية من برنامج تدريب قيادات هيئة قناة السويس، بدأ البرنامج التدريبي يوم 30 مايو ليستمر لمدة 10 أيام؛ وتأتي تلك المرحلة استكمالًا للمرحلة الأولى من البرنامج والتي تم تنفيذها بالأكاديمية الوطنية للتدريب في نهاية يناير ومطلع فبراير من العام الحالي.

ومن جانبه، أكدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، أن البرنامج التدريبي للعاملين بهيئة قناة السويس مصمم خصيصاً ليحقق عدة أهداف منها اكتساب المتدربين للعديد من المهارات التسويقية والقيادية والإدارية، مؤكدة على أن تلك المهارات سوف تنعكس على عملهم خلال الفترة القادمة.

وأضافت رشا راغب، أن هيئة قناة السويس تعد أحد أكبر الهيئات التي تدر دخلًا اقتصاديًا لمصر، ولذلك فإن تنمية المهارات بها يمثل أهمية كبرى، ويعكس عمق النظرة المستقبلية لقيادة الهيئة التي تدعم تطوير العنصر البشري باعتباره أصلًا من الأصول الهامة، كما أشارت إلى أن هناك تعاون كامل بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة قناة السويس قفي عدة جوانب منها البرامج التدريبية والزيارات الميدانية لمتدربي برامج الأكاديمية.

عن برنامج تدريب العاملين بهيئة قناة السويس، صُمم البرنامج لـقيادات هيئة قناة السويس ليتماشى مع طبيعة عملهم؛ سعيًا لتطوير وتنمية المهارات الشخصية والقيادية والإدارية لديهم بالإضافة إلى الجوانب الفنية ذات الصلة الوثيقة بالتسويق وإدارة العلاقات العامة والتنمية المستدامة والإدارة والقيادة، وأيضًا تطوير الجوانب المعرفية الخاصة بتحليل أنواع المعلومات واستخدامها والتوعية التكنولوجية والأمنية، علاوةً على ذلك التعريف برؤية مصر 2030 وبآليات التميز المؤسسي.

يذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج أرتكزت على عدة مهارات منها التفاوض وحل المشكلات واتخاذ القرار والعرض والتقديم، وأيضًا الذكاء العاطفي والاجتماعي والتفكير الإبداعي، فضلًا عن إدارة الأعمال الدولية والعلاقات الخارجية وأهم القضايا الراهنة وتحليل البيانات وطرق عرضها.

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.